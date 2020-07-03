ЦБ не стали привлекать третьим лицом по делу о покупке алмазного бизнеса "Лукойла"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области отказался привлекать Банк России в качестве третьего лица в рамках дела об оспаривании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупки "Открытие холдингом" алмазного бизнеса "Лукойла" - компании "АГД Даймондс". Об этом говорится в материалах суда.

"Ходатайство Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка Российской Федерации о привлечении Центрального банка Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Алмазная сделка

Ранее ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, в пользу "Открытие холдинг".

Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более $700 млн.

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча", АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за 1,45 млрд долларов была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.