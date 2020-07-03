Росавиация: авиакомпании и аэропорты в основном устранили нарушения санитарных норм

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании и аэропорты в основном уже устранили нарушения санитарных противоэпидемиологических норм, говорится в сообщении Росавиации. Накануне газета "Ведомости" сообщила, что про итогам 543 рейдов сотрудников Ространснадзора в аэропортах и самолетах выявлено 518 нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер.

"Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Поручением Росавиации в организациях гражданской авиации определены персонально ответственные должностные лица, отвечающие за неукоснительное выполнение методических указаний. В настоящее время выявленные несоответствия в основном устранены. Вопрос находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений, а также Минтранса России", - отмечают в Росавиации.

В мае Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Основная нововведение для пассажиров - обязательное использование масок и перчаток в аэропорту и во время полета во время пандемии. Как отмечает газета, наиболее распространенным нарушением стало отсутствие изменения температуры перед входом в самолет.

Контролирует соблюдение этих правил Ространснадзор, в случае нарушений он передает информацию в Роспотребнадзор. Никаких штрафов или других санкций за нарушений этих правил не предполагается.