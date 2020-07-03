Арбитражный суд Брянской области поддержал право сыроделов Адыгеи на бренд

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Брянской области подтвердил, что бренд "Сыр Адыгейский" в праве использовать только производители сыра в республике. Одна из российских компаний, производящих сыр за пределами Адыгеи, - "ЗАО "Умалат" - не может использовать данный бренд, сообщила ТАСС в пятницу юрисконсульт Союза производителей адыгейского сыра Анастасия Черносмага.

Верховный суд РФ в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр Адыгейский" только за производителями Адыгеи. Роспатент несколько раз подтвердил исключительное право молочных заводов республики на производство адыгейского сыра. Однако ряд производящих адыгейский сыр российских компаний, в частности, "Умалат", попытались оспорить заключение, на основании которого Роспатент рассматривает заявки на регистрацию исключительного права.

"Брянский Арбитражный суд согласился с доводами производителей Адыгеи о том, что компания "Умалат" не имеет права производить сыр под брендом "Адыгейский сыр". Суд вынес решение, в котором признал "Умалат" нарушителем исключительного права на наименование места происхождения товара (НМПТ) "Сыр Адыгейский", в связи с чем частично удовлетворил требования о взыскании компенсации", - сказала Черносмага.

Как уточнил ТАСС гендиректор ОАО Молзавод "Гиагинский" Шамиль Гусейнов, судебные разбирательства по этому делу начались два года назад, причем, предметом претензии, равно как и иска, являлось не оспаривание правовой охраны, а незаконное использование наименования места происхождения товара. В 2018 году судом было отказано в защите прав производителей, обладающих НМПТ. Данное решение постановлением кассационной инстанции было признано незаконным, отменено и направлено обратно на рассмотрение. На протяжении года Арбитражный суд Брянской области рассматривал дело и удовлетворил требования правообладателей.

Комментарием компании "Умалат" ТАСС пока не располагает.

О сыре

Производство адыгейского сыра закреплено за республикой, где была создана уникальная рецептура его приготовления. Адыги (черкесы) его издревле готовили в каждом доме, адыгейский сыр - это неотъемлемый компонент кавказской кухни, с ним связаны многие традиции и обычаи народа, рассказал Гусейнов.

"Мы отстаивали не только свои права на производство адыгейского сыра, а главным образом защищали национальный продукт, изобретенный нашими предками, рецептуру которого хранили многие поколения. Название "Адыгейский" идентифицирует продукт с республикой, на территории которой производят настоящий сыр с особыми свойствами. Климат и природные условия региона оказывают непосредственное влияние на качество молока и способствуют формированию уникального вкуса. Исключительное право на производство этого продукта должно оставаться и остается за адыгейскими компаниями", - добавил Гусейнов.

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают 9 предприятий республики, среди них - "Молзавод "Гиагинский", компании - "Тамбовский", "Красногвардейский молочный завод", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", "Молзавод Новый", "Кошехабльский Сыр Завод", а также индивидуальный предприниматель Руслан Хутыз.

В 2019 году в Адыгее произведено 17,2 тыс. тонн сыров и сырной продукции, что на 26% превышает показатель предыдущего года, во всех категориях хозяйств - почти 120 тыс. тонн молока.