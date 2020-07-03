РЖД и страны СНГ утвердили план организации пассажирских перевозок после пандемии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества утвердил план организации международных железнодорожных пассажирских перевозок в переходный период при снижении эпидемиологической опасности. Об этом сообщают РЖД со ссылкой на гендиректора холдинга Олега Белозерова.

"Это тот единый стандарт, которым и наши зарубежные коллеги, и мы будем руководствоваться при восстановлении международного сообщения", - отмечает Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.

Спрос на путешествия по железной дороге, по его словам, продолжает восстанавливаться. РЖД вернул в расписание 74 поезда дальнего следования во внутрироссийском сообщении, что составляет 30% от общего количества ранее отмененных поездов. Увеличена периодичность курсирования еще 33 поездов. Это позволило переломить негативную тенденцию снижения пассажирооборота с 75% в апреле - мае до 67% в июне.

Белозеров также отметил, что в настоящее время сотрудники компании постепенно возвращаются на свои рабочие места. Штаб компании и штабы на железных дорогах переключились на вопросы организации повседневной работы после снятия ограничений.