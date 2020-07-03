Каждая пятая вакансия на рынке труда в Москве открыта для ИТ-специалистов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Каждая пятая вакансия на рынке труда в столице в июне открыта для ИТ-специалистов. Самые востребованные среди них - специалисты по информационной безопасности, программисты 1С и PHP, а самые высокооплачиваемые - консультанты SAP, Data Scientist, разработчики Ruby и iOS, сообщил ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

"По сравнению с июнем 2019 года число вакансий в ИТ сократилось на 21%, что связано с приостановкой набора сотрудников в период пандемии. Вместе с тем, спрос на "айтишников" на рынке труда в Москве по-прежнему высок: вакансии для специалистов в области информационных технологий и связи составляют почти 20% всех предложений в июне", - сказал Лысенко.

Как уточнили в пресс-службе ДИТ, в период проведения экзаменов аналитики департамента проанализировали рынок труда для выпускников технических вузов. Данные, составленные на основании открытых ресурсов, демонстрируют, что в июне в Москве предлагается порядка 14 тыс. вакансий для ИКТ-специалистов (по информационно-коммуникационным технологиям - прим. ТАСС).

Ситуация на ИТ-рынке

Согласно исследованию ДИТ, треть всех вакансий в сфере ИКТ-технологий открыта для разработчиков. Программисты - одни из наиболее нужных и высокооплачиваемых специалистов, потребность в которых наблюдается во всех отраслях экономики. Так, наибольшее число - 43% - вакансий в Москве открыты в ИТ и телеком-компаниях, 13% - в финансовом секторе, 7% - на предприятиях розничной торговли, 5% - в компаниях, предоставляющих услуги для бизнеса. Ищут ИТ-специалистов также организации, компании и предприятия, занятые в сфере городского хозяйства.

Самые востребованные на рынке - специалисты по информационной безопасности, программисты 1С и PHP, Java, системные аналитики и системные администраторы. При этом спрос на последних за год вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Заметно - в два раза - возрос спрос на дизайнеров UI/UX. Кроме того, выросло число вакансий Devops Engineer.

Что касается заработной платы, то среднее предложение по зарплате на рынке труда для ИКТ-специалиста в Москве в первом полугодии составляет порядка 146 тыс. рублей в месяц. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ране. Самые высокооплачиваемые вакансии июня: консультант SAP, Data Scientist, разработчики Ruby, iOS и Devops Engineer.

Вузы и востребованные специальности

По данным исследования, в последние годы среди выпускников школ, выбирающих ИТ-специальности, востребованы направления, связанные с изучением прикладной математики, прикладной информатики и вычислительной техники.

Вместе с тем набирают популярность смежные направления с информационными технологиями. Например, "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", где изучается применение машинного обучения и анализа больших данных в медицине, других отраслях социальной и гуманитарной сфер. Также это такие направления, как "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", "Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники" и "Инноватика", которые открывают возможности трудоустроиться в компании и предприятия ракетной или космической отрасли, в органы военного управления.

Для поступления на все факультеты в области ИТ и связи нужно сдать государственный экзамен по математике (профильный уровень) и русскому языку. Помимо них, 82% рассматриваемых факультетов требуют сдачи ЕГЭ по информатике, 73% - по физике. Однако для некоторых направлений подготовки, таких как "Бизнес-информатика", "Аналитическая экономика и эконометрика" также необходимо сдать экзамен по иностранному языку и обществознанию.

По данным рейтинга, основанного на анализе базы резюме выпускников московских вузов 2018-2019 годов, размещенных на сайте hh.ru, наиболее востребованными на рынке труда в сфере ИТ являются выпускники следующих московских вузов и факультетов: МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет информатики и систем управления, факультет робототехники и комплексной автоматизации; МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики; МТУСИ, факультет информационных технологий; НИУ ВШЭ, программа "Бизнес-информатика" на факультете бизнеса и менеджмента; РЭУ им. Г. В. Плеханова, институт цифровой экономики и информационных технологий; НИУ "МЭИ", институт информационных и вычислительных технологий; НИЯУ МИФИ, институт интеллектуальных кибернетических систем; РГУ им. А. Н. Косыгина, институт мехатроники и информационных технологий; МПГУ, институт физики, технологии и информационных систем; национальный исследовательский университет МАИ, институт "Системы управления, информатика и электроэнергетика".

В то же время, в рейтинг FutureToday, сформированный на основе опроса студентов 30 ведущих российских вузов, стабильно входят пять ИТ-компаний, две из которых созданы в России: Яндекс, Google, Apple, Mail.ru Group, Microsoft.