Источник: Кипр предложил России внести изменения в новый вариант налогового соглашения

НИКОСИЯ, 3 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Власти Республики Кипр предложили РФ внести ряд изменений в новый вариант договора об избежании двойного налогообложения, однако российская сторона пока не приняла их. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС источник в кипрском правительстве, отвечая на вопрос о ходе состоявшегося днем ранее второго раунда переговоров в формате телеконференции между министерствами финансов двух стран.

"Представители кипрского Минфина потребовали внести в новый вариант соглашения ряд исключений и освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридические лица, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы. Однако российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк", - информировал источник ТАСС. Официального подтверждения данной информации с российской стороны не поступало.

По данным источника, кипрскую сторону во время переговоров интересовало то, какие намерения есть у России в том, что касается новых условий для сохранения возможности ухода от двойного налогообложения в отношениях с такими странами, как Мальта, Люксембург и Нидерланды.

Источник сообщил, что на переговорах между финансовыми ведомствами двух стран кипрскую сторону представляет генеральный директор Минфина Георге Панделис, а российскую - статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. По словам собеседника агентства, очередной раунд данного диалога, начавшегося 25 июня, запланирован на начало следующей недели.

25 марта нынешнего года президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил глава государства, попросив кабмин организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут новых условий. Президент пояснил, что начать следует с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось между президентом и премьером, начало именно с Кипра. По его словам, кабмин направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.