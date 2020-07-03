КС постановил, что суды не могут взыскивать с граждан законно списанные долги по налогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что по решению суда нельзя взыскать недоимку по налогам с граждан в случае, если ранее эта задолженность была списана из-за действий Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать пункт 1 статьи 15 и статью 1064 Гражданского кодекса РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не предполагают взыскания в исковом производстве с физического лица денежных средств в размере возникшей недоимки по налогу в порядке возмещения вреда, причиненного публично-правовому образованию неуплатой налога, если эта недоимка признана безнадежной к взысканию на основании законного (не отмененного) решения, принятие которого непосредственно обусловлено поведением уполномоченных органов и не связано с противоправными деяниями самого физического лица (налогоплательщика)", - говорится в документе.

Решение КС вынес после обращения предпринимателя из Хакассии Ильи Машукова. С 2011 года по 2014 год он занимался бизнесом и оказывал услуги по грузоперевозкам. Налоговая, проверив его отчетность за 2011/2012 год доначислила ему 37 млн рублей долга по налогу на добавленную стоимость (НДС), однако через суд представители ФНС не смогли взыскать с него эти деньги, недоимка была списана.

Параллельно с этим следователи СК РФ четыре раза пытались возбудить в отношении мужчины уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, однако постановления постоянно отменялись. С пятого раза дело было возбуждено, однако и его пришлось закрыть за истечением сроков давности. После этого прокурор Абакана обратился в суд общей юрисдикции и потребовал взыскать с Машукова 37 млн рублей, которые недополучил бюджет России из-за его действий. После длительного разбирательства суд постановил взыскать с предпринимателя эти средства, после чего Машуков обратился в Конституционный суд, посчитав, что это нарушает его права, гарантированные основным законом.

КС разъяснил нормы Гражданского кодекса и указал, что участники правовых отношений должны быть уверены в своем правовом статусе, а списанием недоимки гражданин законно освобождается от уплаты налога. Согласно постановлению КС, предприниматели не должны нести ответственность за упущения налоговых органов, которые действуют в интересах государственной казны. Решение суда общей юрисдикции, которое было вынесено в отношении Машукова на основании названных норм Гражданского кодекса, Конституционный суд обязал пересмотреть.