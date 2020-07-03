ВТБ выплатит "Роснефти" более $184 млн в течение года по делу о неоплаченных аккредитивах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ВТБ и "Роснефть" заключили мировое соглашение в рамках дела о неоплате банком аккредитивов. Кредитная организация выплатит нефтяной компании более $184 млн в течение одного года, следует из материалов суда.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил в рамках мирового соглашения между ВТБ и "Роснефтью", что банк выплатит более $184 млн в срок до 30 июня 2021 года. Выплаты должны проходить равными долями в размере $15,4 млн ежемесячно начиная с июля этого года.

В мае этого года суд принял исковое заявление "Роснефти" к ВТБ о взыскании $184,8 млн в связи с неоплатой банком ряда аккредитивов.