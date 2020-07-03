Охранные системы начнут производить на территории моногорода на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Два новых инвестора включены в список резидентов территории опережающего развития "Невинномысск", созданной в моногороде на Ставрополье. Одним из инвесторов станет разработчик комплексных систем безопасности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Проект резидента - известного российского разработчика комплексных систем безопасности компании "Стилсофт" - предусматривает организацию нового производства инженерных средств охраны территорий. С ориентировочной капиталоемкостью 115 млн рублей он даст городу свыше 20 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Еще один резидент компания "Айдын Фрукт-Логистик" планирует построить на территории моногорода фруктохранилище емкостью 30 тыс. т, стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. "Сегодня благодаря инвесторам Невинномысск является одним из самых динамично развивающихся городов в крае. Он привлекателен для бизнеса своими инфраструктурно-логистическими возможностями, комфортным налоговым режимом", - цитирует пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

С учетом новых инвесторов общее число резидентов территории опережающего развития "Невинномысск" увеличилось до 15. В настоящее время инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 3,5 млрд рублей, предполагающие создание свыше 700 рабочих мест.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства являются действующие там налоговые преференции. В настоящее время на территории опережающего социально-экономического развития зарегистрировано 11 резидентов.