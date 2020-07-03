{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ТПП просит Мишустина включить рекламную деятельность в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить деятельность рекламных агентств в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом говорится в письме палаты, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу дать поручение рассмотреть возможность включения кодов ОКВЭД 73.11 "Деятельность рекламных агентств" и ОКВЭД 74.40 "Рекламная деятельность" в перечень пострадавших отраслей экономики для обеспечения возможности использования отраслевыми предприятиями действующий мер государственной поддержки", - отмечается в документе.

Как уточнил Катырин, в адрес ТПП поступают многочисленные обращения от представителей агентств и организаций, осуществляющих рекламную деятельность, "в связи с критическим положением отрасли, которое сложилось в результате борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

"Деятельность данных агентств, подразумевающая предоставление всех видов услуг в области рекламы, включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки, в том числе, подготовку и проведение рекламных компаний с размещением рекламы, проведением промо-акций и других стимулирующих мероприятий, оказалась в течение периода нерабочих дней не только просто невостребованной, но и практически невозможной. В результате многие предприятия оказались на грани банкротства и сейчас не имеют возможности для сохранения существующих рабочих мест", - добавил в письме Катырин.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.

КС постановил, что суды не могут взыскивать с граждан законно списанные долги по налогам
Согласно постановлению суда, предприниматели не должны нести ответственность за упущения налоговых органов, которые действуют в интересах государственной казны
Читать полностью