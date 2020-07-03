"Россети" и СО ЕЭС запустили дистанционное управление подстанцией в Белгороде

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") и "Системный оператор ЕЭС" реализовали проект дистанционного управления оборудованием подстанции 330 кВ "Белгород". Об этом говорится в сообщении компании.

Дистанционное управление позволяет повысить надежность и эффективность работы энергообъектов за счет увеличения скорости проведения переключений и минимизации риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала. Технология реализуется на подстанциях нового поколения, обеспеченных цифровой связью и современными автоматизированными системами управления технологическим процессом.

Всего до 2025 года планируется перевести на новый режим работы более 100 подстанций Единой национальной электрической сети, в том числе 17 - в магистральных электросетях центра.

В настоящее время проводится комплексная реконструкция подстанции 330 кВ "Белгород". Проектом предусмотрена полная модернизация оборудования, включая установку новых силовых автотрансформаторов общей мощностью 500 МВА. Полностью завершить работы планируется до конца 2020 года.

Ранее в регионе на новый режим управления уже была переведена подстанция 330 кВ "Губкин". Также в магистральных электросетях центра технология дистанционного управления успешно внедрена на подстанциях 220 кВ "Мирная" и "Спутник" в Калужской области, 220 кВ "Бутурлиновка" в Воронежской области.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.