Пермский аэропорт с 4 июля ограничит работу из-за реконструкции

ПЕРМЬ, 3 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Перми (Большое Савино) с 4 по 19 июля будет работать в ограниченном режиме из-за реконструкции. Рейсы, запланированные на время с 8:00 (06:00 мск) до 19:00 (17:00 мск) будут отменены. Об этом в пятницу сообщается на сайте аэропорта.

"4,5,6,11,12,13,18,19 июля с 08:00 до 19:00 (местного времени) аэродром Большое Савино будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, а также ограничен доступ в аэровокзал с 8:00 (06:00 мск) до 17:30 (15:30 мск). Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции", - сказано в сообщении.

Пассажирские рейсы, которые не отменяются, будут обслуживаться по расписанию.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил нарастить темпы работ, начатые в аэропорту Перми в 2018 году, и закончить реконструкцию в текущем году. По информации краевых властей, реконструкция закончится к октябрю 2020 года, будут проведены работы по реконструкции рулежной дорожки, которые позволят установить новые телетрапы, аванперрона и перрона для стоянки самолетов. К 1 июня была завершена мобилизация строительных ресурсов, началась реконструкция в полном объеме, ее выполняет компания "Стройтрансгаз", в соответствии с проектом, предусмотрено расширение части перрона общей площадью 33,9 тыс. кв. метров с учетом строительства нового аэровокзального комплекса. В 2019 году из-за неблагоприятных погодных условий и изменений проектного решения строительные работы велись с опозданием в полтора месяца.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год.