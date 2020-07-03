Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 11 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов на период до 11 июля. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за рубежа. Всего, по данным министерства, запланирован 41 рейс.

В частности, 4 июля состоятся рейсы в Москву из Франкфурта-на-Майне, Шанхая, Амстердама и Гуанчжоу, а также рейс из Душанбе в Жуковский. На 5 июля запланированы рейсы Бишкек - Москва, Ташкент - Москва, Ташкент - Ростов-на-Дону, Дубай - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург, Нью-Йорк - Москва. На следующий день, 6 июля, будут выполнены рейсы из Ларнаки в Москву, из Еревана в Краснодар, из Усть-Каменогорска в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву и из Душанбе в Екатеринбург.

На 7 июля запланировано шесть рейсов, среди которых Душанбе - Москва, Ташкент - Москва, Ереван - Жуковский, Сеул - Владивосток, Бишкек -Екатеринбург, Ош - Новосибирск. График на 8 июля включает в себя рейсы из Оша в Москву, из Ташкента в Жуковский, из Душанбе в Самару и из Бишкека в Новосибирск. Днем позднее, 9 июля, состоятся рейсы Ереван - Москва, Барселона - Москва, Душанбе - Санкт-Петербург, Баку - Екатеринбург, Алма-Ата - Новосибирск и Лос-Анжелес - Москва.

Рейсы из Маската и Аликанте в Москву, а также из Оша и Ташкента в Санкт-Петербург состоятся 10 июля. График на 11 июля предусматривает рейсы Лондон - Москва, Париж - Москва, Баку - Жуковский, Душанбе - Екатеринбург и Баку - Санкт-Петербург.