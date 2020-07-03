Кубань планирует в 2020 году экспортировать сельхозпродукции на $2,5 млрд

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края до конца 2020 года планируют экспортировать сельхозпродукцию на сумму более $2,5 млрд, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, план по экспорту сельхозпродукции край уже выполнил на 44%. До конца года поставим товаров на $2 млрд 522 млн", - сказал губернатор.

По его словам, из-за влияния пандемии коронавируса на мировой рынок, некоторые ниши освободились. Это позволило аграриям работать более активно в этом году.

"Мы со своей стороны помогаем детально изучить рынок зарубежных партнеров, наладить связи. Эта точечная работа проводится в ручном режиме. Например, в Европейских странах, в Китае, есть запрос на рапс и сою, масла из них. Мы можем предложить эти продукты, во-первых, высокого качества, во-вторых, по конкурентной цене", - заметил губернатор.

Кондратьев добавил, что это способствует увеличению посевов. Для тех, кто готов выращивать рапс и сою на экспорт, власти края предусматривают меры Господдержки. Так на стимулирование их производства выделено 200 млн рублей федеральных и краевых средств.

Кроме того, он отметил, что объемы поставок готовой продукции, такой как кондитерские изделия, овощные консервы и кубанское мороженное, в этом году увеличились до $174 млн. "Кубанское мороженое, кстати, стало пользоваться спросом. Его знают даже в Америке", - сказал Кондратьев, добавив, что следующим шагом экспортной политики региона станет развитие экспорта мясной и молочной продукции и овощной продукции.