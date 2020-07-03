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Пандемия коронавируса нового типа

Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд

Правительство страны ранее высказывало мнение, что экономический спад в 2020 году составит 9,2% из-за последствий пандемии

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Испании готовит инвестиционный план на сумму €150 млрд, который будет финансироваться за счет средств ЕС, чтобы помочь восстановлению экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес.

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"Это будет государственный инвестиционный план, который также мобилизует частные ресурсы", - уточнил глава правительства. "[Это] план инвестиций и реформ, который уже разрабатывается <...> и который мы представим Брюсселю для его финансирования, - отметил Санчес. - Мы говорим о государственных вложениях на сумму примерно €150 млрд".

Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%. По прогнозам Банка Испании (центробанк), экономика королевства сможет восстановиться до показателей, предшествующих кризису из-за пандемии, лишь к концу 2022 года.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия коронавируса нового типа
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