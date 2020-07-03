Данные Роспатента о регистрации товарных знаков будут публиковаться в сети IPChain

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Все данные записываются в момент поступления новых свидетельств о регистрации в базу Роспатента, и публикация в распределенном реестре происходит автоматически. В итоге все сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках отражаются в сети IPChain", - сказал собеседник ТАСС.

По мнению Кричевского, появление в блокчейн-инфраструктуре новых видов прав дает всем участникам рынка значительные возможности для совершения различных типов сделок. По его словам, на практике бизнес редко ограничивается передачей одного типа прав на один вид объекта. Например, франшиза в области ресторанного бизнеса подразумевает передачу прав на огромное число объектов. Это произведения, охраняемые авторским правом, такие как эскизы меню, программы управленческого учета и даже коллекции фонограмм для музыкального оформления.

"С такими объектами можно заключать договоры свободно, без регистрации в каком-либо государственном органе. Однако в число объектов включаются и те, что охраняются патентным правом, в первую очередь, товарные знаки, передавать права на которые можно только в случае регистрации Роспатентом. Благодаря технологии распределенных реестров мы практически пришли к тому, что передача и авторских, и патентных прав единым "пакетом" становится возможной в режиме онлайн", - пояснил он. При этом сфальсифицировать, изменить дату, время или данные об условиях невозможно - во время сделки их фиксируют все узлы сети.

В свою очередь, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации, отметил, что сведения о товарных знаках, которые размещаются в блокчейн, наряду с традиционными реестрами, становятся для правообладателей эффективным инструментом для использования их в самых разных корпоративных и коммерческих сервисах.

О блокчейн-сети

Блокчейн-сеть IPChain создана Фондом "Сколково", Российским авторским обществом, Университетом ИТМО, Высшей школой экономики, Всероссийской организации по интеллектуальной собственности и рядом других организаций в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для обмена данными об объектах и правах интеллектуальной собственности, а также быстрого заключения сделок с ними. Она объединяет более 20 участников, среди которых Российское авторское общество, Первое музыкальное издательство и Союзмультфильм, ведущие инновационные центры - Фонд "Сколково", Роснано, крупные образовательные учреждения. Узлами сети являются и органы государственной власти, без участия которых многие вопросы охраны и защиты прав были бы невозможны - Роспатент и Суд по интеллектуальным правам.