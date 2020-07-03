Туроператоры смогут отправить на отдых всех, чей тур не состоялся из-за пандемии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Туроператоры смогут исполнить свои обязательства перед всеми российскими туристами, отдых которых не состоялся и был отложен из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в рамках онлайн-конференции в ТАСС озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Кризис на российском туристическом рынке из-за пандемии оказался самым сильным за последние 30 лет, и сказался на всех: туроператорах, авиакомпаниях, отелях, санаториях, однако пока ни одна турфирма не объявила о прекращении деятельности, подчеркнул Игнатьев.

"В любом варианте туристическая отрасль выйдет из кризиса, в любом варианте, я уверен, по всем отложенным турам туроператоры смогут обеспечить выезд туристов", - сказал он.

Большинство участников туристической отрасли справится с кризисом, считает руководитель РСТ, но восстановление займет длительное время.

"Мы даем срок до конца 2021 года - будет идти восстановление. И те объемы, которые у нас были до коронавируса, мы сможем приобрести только в 2022 году, может быть даже в 2023 году. Отрасль будет работать, туристы будут ездить, откроются границы - моментально будут поставлены чартеры", - отметил Игнатьев.