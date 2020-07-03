Поезд "Ласточка" Москва - Смоленск с 3 июля возобновил курсирование

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" из Москвы в Смоленск в пятницу возобновил курсирование, прерванное из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении РЖД.

"В составе поезда № 731/732 пять вагонов стандартной комплектации. "Ласточка" отправляется из Москвы в 11:57 и прибывает в Смоленск в 15:54. Из Смоленска в Москву поезд отправляется в 19:25 и прибывает на конечную станцию в 23:35. В пути следования "Ласточка" делает остановки в Можайске, Гагарине, Вязьме, Сафоново и Ярцево", - отмечается в сообщении РЖД.

Ранее РЖД анонсировала постепенное восстановление перевозок на скоростных поездах "Ласточка": пассажиры снова смогут путешествовать между Москвой в Нижним Новгородом, а до 4 июля в расписании будут восстановлены поезда, связывающие города Черноморского побережья и Северного Кавказа с соседними регионами. Также компания сообщала, что восстановит в связи с ростом спроса на путешествия курсирование более 70 поездов дальнего следования, в том числе 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов "Федеральной пассажирской компании". С 1 июля также возобновлено курсирование поездов из Калининградской области на основную территорию страны и обратно.