Путин поддержал проработку новых мер защиты граждан, лишившихся вкладов в банках

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов. Об этом он заявил в пятницу на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"Давайте это проработаем, я согласен", - сказал он в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее на встрече.

Путин напомнил, что в действующем законодательстве "выстроена цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм [в случае отзыва лицензий у банков]". "Но если такая проблема существует, я услышал, давайте проработаем", - заключил он.