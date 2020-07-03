МЭР внесло в кабмин предложения по смягчению требований к системообразующим компаниям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития внесло в правительство ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям для получения господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития реагирует на обращения, поступающие в министерство. Ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям министерство уже внесло в правительство", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство обсуждает вопрос смягчения критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится.

В Минэкономразвития также отметили, что мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций используется для контроля ситуации в отраслях, формирования предложений по секторальным мерам поддержки.

"Оценка устойчивости системообразующих предприятий проводится каждым ведомством по своему блоку предприятий. Анализ текущих значений и прогнозирование изменений финансово-экономических показателей на основании стресс-тестов дают возможность оценить способность конкретной организаций бесперебойно работать в текущей экономической ситуации", - подчеркнули в министерстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что предприятия из списка системообразующих жалуются на необходимость готовить еженедельно массу отчетов для властей всех уровней.

О мерах поддержки

По поручению президента правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. В их числе - кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Чтобы получить такой кредит, компания должна соответствовать ряду критериев, один из них - снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.