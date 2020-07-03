Рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Украины Якова Смолия

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украинский парламент отправил в отставку главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия после того, как он сообщил о политическом давлении на него и написал заявление об увольнении.

Соответствующее решение в пятницу на внеочередном заседании Верховной рады поддержали 286 депутатов. До назначения нового руководителя Нацбанка функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

Выступая в Раде в пятницу перед голосованием по вопросу отставки, Смолий заявил, что она обоснована тем, что на протяжении длительного времени на регулятор оказывается "давление через суды, проплаченные митинги на Институтской (улица, где расположено здание банка - прим. ТАСС) и под домами членов правления, информационные атаки <...>, происходит использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения". По его словам, давление на него и руководство Нацбанка осуществлялось в течение года, в том числе на заседаниях при участии депутатов Верховной рады, представителей президента и кабинета министров, в ходе которых от него требовалось, кроме прочего, "залить экономику деньгами", установить определенный курс валюты и инфляции. Он добавил, что его отставка - "это протест, это сигнал, это предупреждение", пояснив, что, таким образом, хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать систему НБУ.

В среду Яков Смолий объявил, что уходит в отставку из-за оказываемого на него политического давления. В четверг профильный комитет Верховной рады поддержал отставку. В пятницу глава регулятора выступил с отчетом в парламенте, после чего состоялось голосование за его отставку.

На фоне этих событий Украина отложила выпуск 12-летних еврооблигаций, посредством которых планировала привлечь около $1,75 млрд. Украинский межбанковский рынок в четверг и пятницу открылся падением курса гривны к основным валютам. Свою обеспокоенность заявлением Смолия выразили западные партнеры Украины. 2 июня Евросоюз назвал эту ситуацию тревожной и напомнил, что "банк должен сохранить возможность независимого выполнения своей роли", предупредив, что в противном случае может быть подорвано "доверие ко всей повестке украинских реформ".