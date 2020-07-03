Путин считает, что вопросы занятия бизнесом для 16-летних нужно обдумать

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает необходимым тщательно разработать нормативные акты, касающиеся возможности шестнадцатилетним россиянам заниматься бизнесом.

"Идея правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет работать. Это было невозможно сделать, а многие хотят, многие обращались с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятие бизнесом ребятам, начиная с 16 лет", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

По его мнению, в этом вопросе "надо о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права с тем, чтобы не допустить каких-то ошибок". "Здесь суетиться не надо", - уверен Путин.