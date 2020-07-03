На Хайнане снижены цены на авиатопливо для китайских и иностранных авиакомпаний

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань с 1 июля снизили цены на авиационное топливо для китайских и иностранных авиакомпаний в трех аэропортах острова. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Речь идет об аэропорте Мэйлань в городе Хайкоу, Феникс в Санья и воздушной гавани Боао в городе Цюнхай. Во всех этих трех аэропортах цена за тонну на китайское авиационное топливо была снижена на 50 юаней (около $7), а стоимость комплексного обслуживания авиатоплива, хранящегося на таможенных складах - на $100 за тонну. Таким образом, пишет ресурс, на Хайнане в настоящее время установлена самая низкая цена за топливо, хранящееся на таможенных складах.

Снижение цен на авиатопливо позволит китайским и зарубежным авиакомпаниям использовать преимущества создающегося в провинции свободного торгового порта. В ближайшем будущем, пишет ресурс, на Хайнане будет усилена межведомственная координация в вопросе контроля за ценами на авиатопливо и приведения механизма их образования в соответствие с международными стандартами.

Воздушные перевозки являются основным видом транспорта для международного сообщения на Хайнане. Авиация играет ключевую роль в построении в провинции свободного торгового порта. Снижение цен на авиационное топливо позволит авиакомпаниям сократить операционные расходы на обслуживание рейсов, что будет способствовать развитию рынка воздушных перевозок в провинции Хайнань.