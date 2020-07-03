Минпромторг планирует получение продукции с Тырныаузского месторождения к концу 2023 года

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на получение продукции с Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в КБР.

"Ключевым проектом для нас сегодня является Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд. Мы посвятили сегодня этому большое время обсуждения для того, чтобы быть уверенными в том, что мы двигаемся в правильном направлении, обеспечивая реализацию этого проекта. Чтобы к концу 2023 года мы уже получили готовую продукцию", - сказал министр.

При этом Мантуров подчеркнул, что немаловажно создать и сопутствующее производство. "Терекалмаз", например. Такого рода направления предприятий, которые могли бы использовать вольфрам и молибден в своей продукции. Будем развивать, договорились дальше продолжать взаимное сотрудничсетво и поддержку отраслей промышленности", - сказал он.

Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что реализация проекта восстановления Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд, по предварительным данным, обойдется в сумму более 27 млрд рублей.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" - дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. В апреле 2018 года были объявлены итоги конкурсных процедур - принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Залежи молибденита у реки Баксан вблизи села Герхожан были обнаружены в 1934 году, чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн т руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. т триоксида вольфрама различных категорий.