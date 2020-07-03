ФАС отмечает снижение стоимости ряда социально значимых продуктов с апреля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость некоторых социально значимых продуктов с апреля снижается, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
- Минпромторг весной не рассматривал возможность госрегулирования цен на продукты
- Прокуратура добилась снижения завышенных цен на продукты в четырех районах Югры
- ФАС не видит никаких предпосылок для существенного роста цен на продукты в России
- Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились или не изменились
"ФАС фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов. С апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая - на 16 рублей, а лук - на 7 рублей", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина - 403,40 руб./кг, мука - 44,14 руб./кг, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко.
"Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. В каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Павла Заборщикова.