ФАС отмечает снижение стоимости ряда социально значимых продуктов с апреля

"ФАС фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов. С апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая - на 16 рублей, а лук - на 7 рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина - 403,40 руб./кг, мука - 44,14 руб./кг, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко.

"Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. В каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Павла Заборщикова.