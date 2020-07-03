Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Василий Поздышев покинет пост главы совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в связи с переходом на должность старшего советника Банка международных расчетов, говорится в пресс-релизе Банка России.

"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.

Временно исполнять обязанности председателя совета директоров УК ФКБС будет заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Также Банк России указывает, что Поздышев покинет советы директоров Азиатско-Тихоокеанского банка, Московского индустриального банка и Агентства по страхованию вкладов.

Комментируя переход Поздышева в Банк международных расчетов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: "Василий Анатольевич участвовал в разработке нового механизма санации банков, реализации крупнейших проектов по восстановлению финансовой устойчивости групп "Открытие", "БИН" и Промсвязьбанка, а затем работал над формированием новых финансовых моделей Азиатско-Тихоокеанского банка и Московского индустриального банка. Это опыт и компетенции, которые расширяют горизонт для анализа потенциальных угроз в глобальной финансовой системе и поиска решений для их предотвращения и, надеюсь, в полной мере будут востребованы Банком международных расчетов".