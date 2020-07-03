Компании просят потребителей идти за господдержкой для снижения затрат на электроэнергию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Совет производителей энергии", в которую входит 17 крупных тепловых и атомных генерирующих компаний России с суммарной установленной мощностью 187 ГВт, считает, что крупным потребителям электроэнергии для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, и снижения финансовой нагрузки в части стоимости электроэнергии следует обратиться за адресной поддержкой. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

"Мы считаем, что для потребителей из пострадавших [от коронавируса] отраслей целесообразным выходом из сложившейся ситуации является обращение в органы власти за адресной поддержкой", - считают производители электроэнергии.

Предложения потребителей

Заместитель директора Ассоциации "Сообщество потребителей энергии", в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, Валерий Дзюбенко на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике, прошедшей 2 июля, рассказал о предложениях потребителей в части электроэнергетики, разработанных для восстановления экономики после пандемии, и перечислил меры, способные помочь в снижении стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии.

Так, потребители для восстановления экономики предлагают снизить оплату мощности на 50% на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) до конца 2020 года, ввести мораторий на любые регуляторные изменения, способные привести к росту конечной цены электроэнергии, пересчитать прогноз конечной цены электроэнергии в сравнении с инфляцией (регуляторные решения последних лет, по оценке Дзюбенко, могут привести к переплате за электроэнергию в размере более 1 трлн рублей до 2030 года) и сократить ранее запланированные инвестиции в электроэнергетической отрасли.

Для снижения стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии (вице-премьер Юрий Борисов в начале марта дал соответствующее поручение) "Сообщество потребителей энергии" предлагает продлить платежи по ДПМ (договор о предоставлении мощности) за мощность новых блоков ГЭС и АЭС до 45-50 лет с текущих 20 лет, оптимизировать расходы электросетевых организаций, ввести временный мораторий на индексацию тарифов на газ для промышленных потребителей, перевести финансирование программы по выравниванию тарифов на Дальнем Востоке, Крыму и Калининградской области на бюджетные средства, а также отменить в этом году отборы по программе модернизации тепловой генерации с вводом проектов в 2026 году.

Отмена конкурсов, по словам Дзюбенко, нужна для пересмотра объема спроса на электроэнергию, прогнозируемого через пять лет. "Достаточно смелое решение - планировать что-то сейчас на 2026 год и, наверное, оно опрометчивое. Необходимо понимать, каким будет спрос, он точно не будет таким, каким он заложен в уже устаревших на данный момент документах", - пояснил он.

Реакция генераторов

"По факту промышленные потребители предлагают отменить и пересмотреть существующие инвестиционные механизмы долгосрочных проектов модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций, а также механизмы функционирования ОРЭМ в условиях пандемии коронавируса COVID-19, увеличить перекрестное субсидирование промышленности за счет электроэнергетической отрасли", - отмечает "Совет производителей энергии".

Так, ассоциация отмечает, что предложения о снижении до конца 2020 года стоимости мощности приведут к снижению ремонтных программ, от которых напрямую зависит надежность прохождения следующего отопительного сезона. Также стоимость мощности компенсирует производителям энергии постоянные затраты на уплату налогов и охрану объектов.

Кроме того, потребители выступают против идеи отказаться от инвестиционных программ.

"Инвестиции в энергетику являются мощным драйвером для множества смежных отраслей, таких как: энергетическое машиностроение, строительство, металлургия и т. д. Инвестиции в энергетику имеют большой кумулятивный эффект, так программа КОММод (конкурентный отбор проектов модернизации - прим. ТАСС) дает дополнительный эффект роста ВВП в сумме более 1 трлн рублей", - отметили в Ассоциации.

Также "Совет производителей энергии" подчеркивает, что программа модернизации тепловых мощностей сформирована на долгосрочный период с 2022 по 2031 год, и изменение финансирования из-за ситуативного снижения деловой активности в условиях пандемии нецелесообразно.