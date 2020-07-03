Туроператоры предложили отложить второе чтение законопроекта об электронной путевке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Туристическое сообщество предложило отложить второе чтение в Госдуме законопроекта об электронной путевке и еще раз обсудить все параметры, чтобы новые нормы не затормозили восстановление отрасли после пандемии коронавируса. Об этом 3 июля сообщили представители профессиональных туристических объединений в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

"Есть проблема, которая может отодвинуть восстановление отрасли, которая может существенно повлиять на работу участников рынка - идея электронной путевки", - заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, отрасль не против цифровизации и повышения прозрачности рынка, однако поправки к законопроекту об электронной путевке предусматривают с 1 января 2021 года новые взносы для туроператоров, а это станет дополнительным финансовым бременем для рынка в условиях кризиса. Второе чтение законопроекта назначено на 8 июля, и новые поправки не обсуждались с представителями туристической отрасли, подчеркнул Игнатьев.

"Мы предлагаем создать межведомственную рабочую группу на базе Ростуризма, где мы бы все вместе, [туристическим] сообществом - общественные объединения, представители бизнеса и связанных с нами смежных отраслей - могли представить свои предложения и замечания", - сказал глава РСТ.

Поправки к законопроекту предполагают создание наполняемого туроператорами гарантийного фонда, который, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, дублирует уже существующие фонды персональной ответственности туроператоров и резервный фонд. Резервный фонд задействуется для эвакуации туристов из-за рубежа, а из фондов персональной ответственности выплачиваются компенсации туристам, напомнил Осауленко.

Позиция Ростуризма

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии коронавируса отложить запуск электронной путевки в России. В сложившейся ситуации ведомство выступает против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов, поясняла глава ведомства. По ее словам, в нынешней ситуации в первую очередь необходимы меры поддержки и восстановления отрасли.

Электронная путевка призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Планируется, что она позволит клиентам отслеживать по номеру договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. Предполагается, что в случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.