Россельхознадзор отменяет ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 июля отменяет ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По итогам переговоров (с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным - прим. ТАСС), а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий", - отмечается в сообщении.

Речь идет о "Бобруйском мясокомбинате", "Мясокомбинате Поставский", "Березовском комбинате кооперативной промышленности", "Слуцком мясокомбинате", компании "Акдимол", "Ошмянском мясокомбинате" и "Могилевском мясокомбинате".

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).

Как пояснили в российском ведомстве, до завершения интеграции информационных систем стран - членов ЕАЭС Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке государственной границы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Белоруссии через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы.

Кроме того, по итогам переговоров с Белоруссией Россельхознадзором принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО "Брестский мясокомбинат". "Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", - добавили в Россельхознадзоре.