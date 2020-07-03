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Авиакомпания "Победа" запустила новый рейс из Мурманска в Сочи

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" запустила новые регулярные рейсы из Мурманска в Сочи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Лоукостер "Победа" в рамках развития региональной сети открыл новый регулярный рейс Мурманск - Сочи", - сообщили в пресс-службе.

Полеты по данному маршруту будут выполняться с 3 июля дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

К поэтапному восстановлению программы полетов после периода самоизоляции в России "Победа" приступила с 1 июня 2020 года. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года представлено 83 направления по России.

Теги
РоссияКраснодарский крайМурманская область
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