Авиакомпания "Победа" запустила новый рейс из Мурманска в Сочи

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" запустила новые регулярные рейсы из Мурманска в Сочи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Лоукостер "Победа" в рамках развития региональной сети открыл новый регулярный рейс Мурманск - Сочи", - сообщили в пресс-службе.

Полеты по данному маршруту будут выполняться с 3 июля дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

К поэтапному восстановлению программы полетов после периода самоизоляции в России "Победа" приступила с 1 июня 2020 года. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года представлено 83 направления по России.