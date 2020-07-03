Количество субъектов рынка Хайнаня превысило 1 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июля. /ТАСС/. Количество экономических субъектов южной китайской провинции Хайнань в июле текущего года составило около 1,01 млн. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местное Управление по регулированию рынка.

По данным ведомства, в июне на рынке Хайнаня появилось более 23,3 тыс. новых участников, что на 52,33% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Увеличение их количества произошло на фоне публикации властями КНР 1 июня программы по созданию свободного порта на Хайнане, уточняет издание.

За первые шесть месяцев на Хайнане было зарегистрировано более 110 тыс. новых субъектов рынка, что на 29,95% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Среди них - 46,4 тыс. компаний и 63,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. За последние два года их количество увеличилось более чем на 440 тыс. (примерно на 66%).

"За эти два года Хайнань приложил усилия для создания регулируемой в соответствии с законами интернациональной деловой среды, способствующей ведению бизнеса, а также активно привлекал китайских и зарубежных инвесторов для развития промышленности, - цитирует издание представителя управления. - [За это время] количество субъектов рынка Хайнаня быстро увеличилось".

Согласно данным Управления коммерции Хайнаня, в 2019 году в провинции было создано 338 предприятий с участием иностранного капитала, что на 102,4% больше показателя 2018 года, а объем фактически использованных зарубежных инвестиций увеличился в два раза по сравнению с предшествующим годом и достиг $1,5 млрд.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.