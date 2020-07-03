Россия провела первые международные торги по продаже рыбной премиум продукции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия провела первый международный аукцион по продаже рыбной продукции премиум-класса. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"3 июля 2020 года во Владивостоке завершился первый аукцион по продаже икряной сельди. На 334 тонны продукции претендовали шесть японских компаний. Прежде подобные крупные аукционы проводились только за границей, в частности, южнокорейском Пусане, который считается центром аукционной рыбной торговли", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Росрыболовстве, для организации аукциона использовался новый холодильный комплекс, построенный ООО "Диомидовский рыбный порт" (ДРП) в морском порту Владивосток. Терминал позволяет осуществлять перевалку около 150 тыс. тонн рыбопродукции в год и хранить 6 тыс. тонн единовременно. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного с ФГУП "Нацрыбресурс".

По мнению представителей ведомства, перевод аукционов под российскую юрисдикцию даст большие перспективы с точки зрения организации рыбной биржи на других площадках, в том числе на мысе Назимова, где должны быть построены холодильные мощности для перевалки рыбной продукции. Дополнительный холодильно-складской комплекс емкостью 40 тыс. тонн также планируется создать во Владивостокском морском рыбном порту. Как уточнили в Росрыболовстве, в России сейчас есть несколько коммерческих биржевых площадок, которые работают с рыбной продукцией, но пока это направление только развивается, так как рыбаки используют преимущественно другие каналы сбыта. Однако в ближайшей перспективе планируется обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку.

Как ранее отмечал заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, в 2020 году стоит задача принять законопроект о создании в России первой рыбной биржи, но, скорее всего, с отлагательным сроком вступления в силу. "Для того, чтобы ввести обязательство для рыбаков, сначала необходимо создать инфраструктуру и площадки, соответствующие требованиям, предъявляемым к биржевым торгам во всем мире. Этот инструмент призван вывести на российский рынок часть продукции, которая продается сегодня за рубеж, в том числе на иностранных биржах. Полагаем, это сделает экспортные потоки более прозрачными и позволит оставлять добавленную стоимость на внутреннем рынке, загружать береговую переработку", - приводятся в сообщении слова Шестакова.

В ведомстве добавили, что в рамках реализации программы инвестквот на Дальнем Востоке и Северном бассейне будут построены более 25 рыбоперерабатывающих фабрик, часть проектов уже сдана в эксплуатацию.