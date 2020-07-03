Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции кабмина России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Юрий Цветков, возглавивший в пятницу делегацию России на онлайн заседании российско-турецкой рабочей группы.

"Мы сказали [на встрече], что этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства, когда открывать границы", - ответил он на вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией.

Как следует из сообщения Минтранса, на встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. "Высказана взаимная заинтересованность в развитии морского пассажирского сообщения между портами Сочи и Стамбула и грузового паромного сообщения", - сообщалось ранее на официальном сайте министерства.

На этой неделе министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что дата возобновления полетов между Россией и Турцией будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Ранее Дитрих пояснял, что, по его мнению, надежда на возобновление международных рейсов в июле "еще жива". Но при этом министр уточнил, что разрешить поездки за рубеж россиянам можно будет только после того, как власти убедятся в безопасности авиаперелетов внутри России с точки зрения санитарных норм. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично с учетом договоренностей России с другими странами, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.