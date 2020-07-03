Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стадия проектирования строительства Нижегородского гидроузла получила отрицательное заключение Главгосэкспертизы, сообщил журналистам руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

"Проектирование получило отрицательное заключение Главгосэкспертизы, соответственно, мы переходим к вопросу устранения этих замечаний, которые были. Ожидается пауза. Поэтому сейчас мы говорим о том, что этот проект, конечно же, уже до 2024 года не успеем его реализовать. Поручение президента должно быть исполнено. Будем в рабочем порядке [решать возникающие вопросы]", - сказал он.

"Да, конечно, какое-то увеличение [стоимости проекта] будет", - добавил Пошивай.

О гидроузле

Нижегородский низконапорный гидроузел призван решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. Два новых комплекса гидротехнических сооружений позволят обеспечить на всем протяжении Единой глубоководной системы достижение четырехметровой глубины. В результате провозная способность речного флота увеличится более чем в два раза, восстановится в полном объеме судоходство между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями. Ввод гидроузла в эксплуатацию ранее планировался на 2024 год.

В августе 2019 года Росморречфлот предложил перенаправить в пользу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 12,6 млрд рублей, заложенных в бюджете РФ на строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов. Перераспределение средств связано со сдвигом сроков реализации проектов.