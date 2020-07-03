"Опора России" считает, что внедрение электронной турпутевки лучше не откладывать

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Принятие закона об обязательном использовании электронной путевки поможет снизить риски страховых компаний, и, как следствие, позволит туроператорам сохранить свои страховки. Такую позицию высказал ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Согласно его прогнозам, с учетом текущего состояния рынка около половины туроператоров рискуют потерять свою страховку уже к концу 2020 года.

"Страховщики хотят прозрачности, в противном случае страховать турпродукт будет невозможно. Электронная путевка поможет всем, кто хочет работать по правилам, в том числе осуществлять контроль надзор за рынком. Если откладывать введение электронной путевки, мы к ней может так и не прийти", - сказал он, добавляя, что внедрение этой системы было бы логичнее отлаживать сейчас, пока рынок не активизировался.

Прозрачности, по его словам, хотят и сами туристы - это позволит сохранить их доверие после текущей сложной ситуации. Возможное увеличение цены для конечного потребителя пока оценивать рано, а вероятность того, что внедрение системы превратится в "заградительный барьер" для бизнеса - невелика, так как эти цифры будут тщательно прорабатываться правительством, считает Кожевников.

"Устанавливать стоимость за пользование системой "электронная путевка" будет правительство РФ. Надеюсь, что с учетом большого внимания к развитию внутреннего туризма в России и отдельного нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса это не будет затратно и для бизнеса, и для нашего туриста", - резюмировал он.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии коронавируса отложить запуск электронной путевки в России. В сложившейся ситуации ведомство выступает против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов, поясняла глава ведомства. По ее словам, в нынешней ситуации в первую очередь необходимы меры поддержки и восстановления отрасли.

Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Планируется, что она позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. Предполагается, что в случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.