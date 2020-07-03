"Роснефть" в рамках buyback купила еще 5 тыс. акций и 236,8 тыс. GDR

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Роснефть" рамках программы buyback приобрела еще 5 тыс. обыкновенных акций и 236,843 тыс. GDR, говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных бумаг оценивается примерно в $1,2 млн.

Акции и GDR приобретаются на "дочку" "Роснефти" - компанию "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. В настоящее время в распоряжении "РН-Капитала" находится 18 519 470 обыкновенных акций и 19 225 283 GDR.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы buyback на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.