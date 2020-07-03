Российские фондовые индексы по итогам торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские индексы по итогам дневных торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2 801,66 пункта, а РТС снизился на 1,05%, до 1 235,18 пункта, испытывая дополнительное давление от слабого рубля. Доллар к 19:37 мск вырос на 1,33%, до 71,48 рубля, евро - на 1,31%, до 80,368 рубля. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 0,15%, до $42,8 за баррель.

Позитивный импульс рынку придала новость о планируемом двукратном увеличении объема эмиссии ОФЗ в 2020 году, полагает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Эта информация отражает фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая, судя по планам Минфина, возможно, поддержит и российский финансовый сегмент", - добавил он.

В фаворитах снижения после отсечки по дивидендам стали бумаги "Башнефти", их догоняют другие нефтяники и "Аэрофлот". В плюсе торгуются акции "Полюс золота" за счет неплохих перспектив в драгоценном металле, добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 6 июля

Задача на начало будущей недели для российского рынка - преодоление рубежей сопротивления выше отметки в 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Однако, пока рыночный оптимизм держится в основном только за счет хорошей статистики по темпам восстановления активности в производственном секторе ключевых стран, добавил он.

"В целом можно констатировать отсутствие очевидных идей для дальнейшего ценового подъема рисковых активов. В то время как риски в вирусной плоскости, а также по линии отношений Пекин - Вашингтон, очевидно, сохраняют полную актуальность", - считает эксперт.

По оценкам "БКС Премьер" индекс Мосбиржи в понедельник, 6 июля, сформируется в диапазоне 2 735-2 815 пунктов, курс рубля к доллару - 70,4-72,2 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2 770-2 820 пунктов и 70,60-72,30 рубля соответственно.