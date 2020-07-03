СОГАЗ и СК пресекли попытку мошенничества в особо крупном размере

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности АО "СОГАЗ" совместно с сотрудниками Следственного комитета пресекла попытку мошенничества в особо крупном размере в сфере страхования имущества. Об этом говорится в пресс-релизе страховщика.

Как сообщила компания, к ней обратился представитель одного из предприятий, застраховавших в АО "СОГАЗ" имущественные риски, с заявлением об урегулировании убытка, размер которого превысил 100 млн рублей.

"В ходе проверки служба безопасности АО "СОГАЗ" выявила признаки мошенничества. В связи с этим компания обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Однако представитель страхователя предпринял попытку подкупа одного из сотрудников службы безопасности с целью содействия в получении страхового возмещения. При передаче взятки в несколько миллионов рублей оба участника схемы были задержаны с поличным", - указано в сообщении.

По данному факту Главное следственное управление СК РФ по г. Москве возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп", ведется следствие.

"Строгое исполнение взятых на себя обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства РФ являются ключевыми корпоративными ценностями АО "СОГАЗ". Компания не приемлет иных решений, кроме тех, что основаны на законе и правилах, выступает категорически против мошенничества во всех его проявлениях и жестко пресекает любые попытки таких действий", - прокомментировали в страховой компании сложившуюся ситуацию.

О компании

Страховая группа "СОГАЗ" основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть группы включает в себя более 1 000 подразделений и офисов продаж по всей России.