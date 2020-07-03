Ingka Centres отказалась от проекта новой "Меги" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами "Мега" и IKEA, отказалась от строительства третьего торгового центра в Ленинградской области - "Мега Новоселье". Компания развивает в регионе ТЦ "Мега Дыбенко", инвестировав в проект 2,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

"В соответствии с новой стратегией компания приняла решение отказаться от планов по строительству "Меги Новоселье" в Ленинградской области. Сейчас компания рассматривает различные варианты использования этого актива [земельного участка площадью 40 га]. В настоящее время идет реализация проекта в "Меге Дыбенко" с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей", - сказал официальный представитель Ingka Centres.

Инвестор также вложил 200 млн рублей в развитие зоны отдыха "Мега парк" в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. В ближайшие годы Ingka Centres планирует инвестировать €7,3 млрд в рамках новой глобальной бизнес-стратегии с фокусом на мегаполисы и новые рынки. Санкт-Петербург и граничащие с ним населенные пункты Ленинградской области входит в число приоритетных мировых городов для развития бизнеса компании, добавили в Ingka Centres.

Ingka Centres для строительства третьего торгового центра "Мега" в Ленинградской области приобрела в ноябре 2016 года земельный участок площадью 40 га, расположенный между Красносельским шоссе и кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга, вблизи микрорайона "Новоселье". Как сообщал журналистам в том же месяце 2016 года генеральный директор ООО "Сентерс Рус Менеджмент" Милен Генчев, предварительная стоимость инвестиций в проект оценивалась на уровне 23 млрд рублей. Площадь комплекса должна была составить до 220 тыс. кв. м, планировалось создать 5 тыс. рабочих мест.

В Ленинградской области Ingka Centres принадлежат два торговых центра - "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко".