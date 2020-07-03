Титов сообщил, что три бизнесмена "лондонского списка" готовятся вернуться в Россию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Три фигуранта так называемого "лондонского списка" готовятся вернуться в Россию в ближайшее время, процедуру усложняет закрытие границ между странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"У нас три человека ищут варианты вернуться", - сказал он.

Бизнес-омбудсмен уточнил, что приостановка работы по возвращению в РФ фигурантов списка "связана с транспортными проблемами". "Сегодня у нас, к сожалению, закрыты границы с Европой, Америкой, поэтому возврат осложнен", - пояснил Титов.

Список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек. Все фигуранты выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ уже вернулись 12 предпринимателей, в том числе в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.