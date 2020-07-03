Титов назвал ожидаемым смягчение меры пресечения фигуранту "лондонского списка" Зотову

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал ожидаемым изменение меры пресечения бизнесмену из "лондонского списка" Дмитрию Зотову на подписку о невыезде.

МВД в пятницу изменило меру пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Это произошло после поручения президента России Владимира Путина генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова, который был включен в "лондонский список" и вернулся из Латвии в Россию при условии гарантии неприменения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако был арестован.

"Хотя арест Зотова для нас был полной неожиданностью, но это решение [об изменении меры пресечения] - "ожиданность". То, что справедливость восторжествовала - именно так все должно было происходить", - сказал Титов в пятницу ТАСС.

Он уточнил, что перед возвращением Зотова аппарат уполномоченного договорился с российскими властями об обычной процедуре, как и по остальным ранее вернувшимся из-за границы в РФ. В частности, речь шла о том, что им не избирают арест, но они будут иметь возможность участвовать в следственных действиях, доказывать свою невиновность.

Титов поблагодарил президента РФ и Генпрокурора за то, что они смогли быстро разобраться и разрешить ситуацию с Зотовым.

Дело Зотова

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня этого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники этого "лондонского списка" выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ, помимо Зотова, уже вернулись 11 предпринимателей, в том числе в 2018 году Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов и Михаил Ершов.