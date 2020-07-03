Пермский НОЦ в 2020 году получит 144,2 млн рублей на развитие кооперации с предприятиями

ПЕРМЬ, 3 июля. /ТАСС/. Правительственный грант в размере 144,2 млн рублей направят на развитие кооперации Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) с предприятиями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства региона.

"По распоряжению правительства РФ российские научно-образовательные центры мирового уровня в 2020 году получат гранты по 144,226 млн рублей. Пермскому НОЦ эти средства позволят развивать научное и образовательное направления, кооперацию участников центра с предприятиями - например, привлекать для сотрудничества новых ученых, способствовать росту числа разработок, создавать новые образовательные программы, обучать исследователей новым компетенциям", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, 90 млн рублей планируется направить на реализацию подпрограммы "Наука". Средства также пойдут на вовлечение ученых в проведение фундаментальных исследований по направлениям программ деятельности пермского НОЦ. Финансирование поможет привлечь ведущих ученых по направлениям НОЦ. Оно будет направлено и на продвижение и популяризацию научных исследований участников центра.

Еще 50 млн рублей гранта будет затрачено на реализацию подпрограммы "Образование" пермского НОЦ. Средства направят на работу Центра развития компетенций (ЦРК) руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. ЦРК с помощью поддержки разработает новые образовательные программы дополнительного профессионального образования и проведет обучение ученых управлению проектами.

Финансирование также получит разработка новых образовательных программ высшего образования по направлениям НОЦ. Средства планируется направить на привлечение перспективных молодых ученых в организации-участники центра для занятия наукой и преподавания. По подпрограмме "Кооперация" организации-участники НОЦ с компаниями-партнерами ведут совместные прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создают новые конкурентоспособные технологии и апробируют их внедрение в производство. В рамках этого направления запланированы различные форсайт-исследования и конференции.

НОЦ "Рациональное недропользование" создан в 2019 году в рамках национального проекта "Наука" на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета в кооперации с предприятиями реального сектора экономики. НОЦ заключил партнерские соглашения с ПАО "Лукойл", АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий". За год Пермский НОЦ выполнил почти 200 исследований и разработок для бизнеса. Участники НОЦ "Рациональное недропользование" в 2019 году зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.