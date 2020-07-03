На Северном Кавказе создадут систему преференций по аналогии с Дальним Востоком

ТАСС, 3 июля. Систему преференций для инвесторов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) создадут по аналогии с той, что уже внедрена на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с представителями французского делового сообщества, которая прошла в пятницу в формате видеоконференции.

В соответствии с решениями президента РФ, Трутневу было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ.

"Мы выстраиваем здесь [в СКФО] систему преференций для инвесторов подобно той, что уже создана на Дальнем Востоке", - передает слова Трутнева пресс-служба.

Ранее Трутнев отмечал, что если бы механизм инвестиций в СКФО работал по аналогии с Дальним Востоком, то экономика макрорегиона получала бы больше частных средств. По его словам, одними бюджетными средствами нельзя добиться экономического развития округа. Он отмечал, что бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.