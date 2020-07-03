Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в Белоруссии

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Белоруссии. Об этом, как передает агентство БелТА, речь шла на встрече белорусского лидера с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом в пятницу в Минске.

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", - приводит агентство слова Лукашенко.

Лукашенко рассказал о текущей ситуации в стране, отметив, что настоящее время сошлись воедино сразу пять пандемий, которые так или иначе воздействуют на Белоруссию. По его словам, началось с углеводородной "пандемии", затем последовала пандемия в области здравоохранения, наложились политическая, экономическая, инфопандемия. "Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну а больше всего на нас довлеет, конечно, политика. Вы это прекрасно знаете", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ему приятно видеть Грефа в Минске в День независимости как человека неравнодушного к развитию Белоруссии. "Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными - не политическими даже, наверное, экономическими - взглядами могут близко сойтись и даже дружить. Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям", - сказал Лукашенко. Президент отметил, что в связи с тем, что в Белоруссии "возник банковский вопрос (уголовное дело в отношении сотрудников и экс-главы Белгазпромбанка, акционерами которого являются Газпромбанк и "Газпром", - прим. ТАСС), то начал сопоставлять и сравнивать [работу банков с российским капиталом]". "Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают", - сказал Лукашенко. При этом отметил активную работу в Белоруссии Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах.

Подарок от Сбербанка

Среди инновационных проектов, который уже реализован, глава государства назвал новый фонтан в Минске - подарок от Сбербанка России ко Дню независимости, который отмечают в стране в пятницу. "Мы посмотрели его в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Греф подчеркнул, что ему очень приятно быть в этот день в Минске. "В прошлом году мы проводили здесь Сбербанкиаду, приезжали более 2,5 тыс. участников. И мы с вами год назад договорились, что 3 июля откроем здесь фонтан", - отметил он. Глава банка добавил, что это действительно инновационное сооружение: "Такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили фонтаны многим российским городам на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. И получился он грандиозным. Я тоже посмотрел пока на записи - очень хочется увидеть, как это будет сегодня вживую - и мне кажется, что это действительно будет от нас с вами подарок жителям Минска и жителям республики".

Поздно вечером в пятницу в Минске на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы откроют необычный мультимедийный фонтан, который стал подарком белорусской столице от российского Сбера.

На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. В Белоруссии работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает ПАО "Сбербанк России" (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков.