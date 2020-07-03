Украина и ЕК подпишут меморандум о кредите на €1,2 млрд до конца июля

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украина и Еврокомиссия в двадцатых числах июля планируют подписать меморандум о предоставлении Киеву очередного транша кредита на сумму €1,2 млрд. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС", - сказал он в эфире телеканала "Украина". Шмыгаль отметил, что это было предметом его переговоров с вице-президентом Еврокомиссии.

В июне Киев получил €500 млн кредита от ЕС в рамках так называемого четвертого пакета макрофинансовой помощи. Шмыгаль заявил тогда, что эти средства "усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса". Еврокомиссия одобрила предоставление этого кредита в конце мая. В ее заявлении отмечалось, что с 2014 года Украине выделено €3,8 млрд. Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству вне ЕС.