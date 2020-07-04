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Операторы электронных кошельков с 4 июля обязаны хранить данные о переводах в России

Новые положения не распространяются на международные переводы и на случаи, когда данная информация требуется для рассмотрения заявлений клиентов в связи со случаями мошенничества
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Операторы электронных кошельков с 4 июля обязаны хранить данные о внутрироссийских операциях исключительно на территории РФ.

Согласно вступившим в силу поправкам в закон "О национальной платежной системе", операторы электронных денежных средств, а также привлекаемые ими организации не вправе передавать информацию о переводах, осуществленных в РФ, иностранному государству, а также предоставлять доступ к этой информации с территории другой страны.

Новые положения не распространяются на международные переводы и на случаи, когда данная информация требуется для рассмотрения заявлений клиентов в связи со случаями мошенничества.

Из-за новых требований международная платежная система PayPal приняла решение изменить бизнес-модель в РФ и с августа прекратить внутрироссийские переводы. При этом компания останется в России, но сосредоточится только на трансграничных операциях россиян по отправке и получению платежей.

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