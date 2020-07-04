Правительство одобрило законопроект об обратном акцизе на СУГ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части, применяемой при определении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ). Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 2 июля.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.

Отмечается, что законопроект направлен на развитие нефтегазохимического комплекса РФ.

Законопроект разработан совместно Минфином и Минэнерго. Для получения обратного акциза на СУГ компании должны ввести новые мощности по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год или обновить существующие производства. При этом компании необходимо будет заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд рублей, а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ. В правительстве ожидают, что меры по стимулированию инвестиций в нефтегазохимию позволят привлечь около 3 трлн рублей инвестиций в отрасль.

Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, рассчитывает, что законопроект будет принят в этом году.