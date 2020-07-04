Правительство одобрило законопроект о формировании единой системы поддержки инноваций

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок к проекту федерального закона №929579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте кабмина.

Поправки, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, призваны сформировать единую систему поддержки инноваций в стране. Глава правительства отметил, в частности, важность снижения рисков необоснованного уголовного преследования тех, кто занимается инновационной деятельностью.

"Проектом поправок к законопроекту, в частности доработан понятийный аппарат, скорректированы определения понятий "инновационный проект", "институт инновационного развития", "венчурное и (или) прямое финансирование", а также изменены нормы об оценке эффективности использования мер государственной поддержки, в том числе бюджетных средств, на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, осуществляемых институтами инновационного развития", - говорится в решении правительства.

Принятые правительством поправки ко второму чтению законопроекта, корректирующего закон "О науке и государственной научно-технической политике", будут направлены в Государственную Думу в установленном порядке.