В Воронежской области открыто движение по новой автодороге

ПАВЛОВСК /Воронежская область/, 4 июля. /ТАСС/. Запущено движение по новой автодороге в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области. Длина участка - 85 км, допустимая скорость - 110 км/ч, передает корреспондент ТАСС с места события.

В торжественной церемонии открытия приняли участия министр транспорта Евгений Дитрих, глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В преддверии Черноморских курортов открытие участка - это огромный подарок всем нашим автомобилистам, - сказал Дитрих. - Разрешенную тут скорость мы попробуем повысить".

"Этот один из тех проектов, который готов даже не на 100%, а на 101%. Трасса просто великолепная", - отметил Петушенко.

Дорога имеет четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. На участке будет два пункта взимания платы.

Строительство дороги велось 3 года - с мая 2017 по июнь 2020 гг. "При строительстве применен ряд инноваций. Верхние слои дорожного покрытия выполнены из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками модифицированных полимерных битумов. Это современные материалы, значительно повышающие долговечность и качество дороги", - отметили в "Автодоре".