Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для около 500 тыс. малых и средних предприятий на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

Заявления на выплату можно будет подавать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Для подачи заявки бизнесу необходимо работать в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Также возможность получения субсидий сохраняется у социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом компании не могут быть в стадии ликвидации или банкротства, у них не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей.

Средства, выделенные на данную субсидию составляют 20 млрд рублей и рассчитаны на помощь для 1,8 млн человек. Размер субсидии на первоначальные расходы для одной компании будет равен 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.